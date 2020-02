Villanova d’Albenga. Folla commossa a Ortovero, nella chiesa di San Silvestro Papa, per l’ultimo saluto a Bruno Basso, fondatore dello storico colorificio di Villanova d’Albenga, figura di spicco del mondo del commercio e famoso anche a livello nazionale.

Tante gente presente alla cerimonia funebre, tra cui tutti i dipendenti dell’azienda che ha chiuso in via straordinaria in occasione dei funerali. È stata appoggiata sulla bara, trasportata dagli stessi dipendenti, una felpa dell’azienda con il marchio “Bruno Basso”.

di 7 Galleria fotografica I funerali di Bruno Basso









Non solo i dipendenti, ma anche molte figure del commercio e dell’imprenditoria ingauna si sono stretti ai familiari, in un clima di cordoglio e commozione.

“Bruno ha compiuto il suo cammino terreno e ora puó essere raggiunto nuovamente dal tocco lieve e soave del Redentore – ha detto il parroco don Daniele Faedo durante l’omelia. – Preghiamo perchè il Signore rinnovi per lui quel gesto antico, ma sempre nuovo, che nel giorno stesso del battesimo Bruno ha ricevuto”.

“Con la sua grazia e il tocco eterno che sempre ci rinnova possa essere Bruno ricreato e rigenerato alla vita nuova, eterna, alla vita di Dio alla quale è sempre stato destinato. Grazie Signore per tutti i doni che a lui hai concesso in vita, segni del tuo amore per lui e per noi”.