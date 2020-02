Albenga. Verrà rivelato mercoledì mattina alle 11 il nome del vincitore dell’edizione 2020 del premio “Fionda di legno”, organizzato ogni anno dai Fieui di Caruggi in collaborazione con il Comune di Albenga. Quel giorno, nel corso di una conferenza stampa fissata per le ore 11.15 presso la Sala degli Stucchi del Comune, si saprà chi sarà a succedere nell’albo d’oro a Don Ciotti, premiato lo scorso anno.

Nel frattempo la cerimonia di premiazione, che avverrà sabato 14 marzo alle ore 17, è già “sold out”: a fine gennaio l’apertura delle prenotazioni per potere assistere alla consegna dell’ambito riconoscimento ha visto esaurirsi in maniera rapidissima tutti i posti disponibili nel teatro Ambra. Persone in coda già in piena notte, nonostante la temperatura “frizzante”, hanno atteso pazientemente le otto del mattino pur di assicurarsi la certezza di poter essere presenti alla cerimonia della premiazione. “Un po’ ce lo aspettavamo – confessano soddisfatti i Fieui – ma ogni volta è un piacere che si rinnova. Constatare come la Fionda sia amata ed attesa da tanta gente ci riempie di orgoglio”.

A consegnare la Fionda al nuovo vincitore “per le fiondate tirate contro la violenza, l’ipocrisia, i vizi della nostra epoca” sarà Antonio Ricci. Le offerte ricevute saranno come sempre devolute a scopo benefico ad una Associazione o Ente indicati dal premiato, sulla cui identità per ora rimane il buio totale.

Di seguito l’Albo d’Oro della Fionda di Legno.

2007 Antonio Ricci

2008 Balbontin – Ceccon – Casalino

2009 Fabrizio De Andrè (alla memoria, ritirato da Dori Ghezzi)

2010 Paolo Villaggio

2011 Milena Gabanelli

2012 Roberto Vecchioni – 2012 bis Don Gallo

2013 Carlìn Petrini

2014 Don Mazzi

2015 Fiorella Mannoia

2016 Javier Zanetti

2017 fionda del decennale: Brunello Cucinelli e I Nomadi

2018 Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno

2018 Enrico Brignano (fionda speciale d’autunno)

2019 Don Ciotti