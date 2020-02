Finale, Andrea Rocca:”Lo spirito di squadra dovrà essere la nostra arma vincente”

Finale Ligure. Il count down è iniziato e l’attesa del match tra Pietra e Finale è febbrile. In palio ci sono punti pesanti ed entrambe le contendenti vogliono l’intera posta per continuare a cullare il sogno salvezza.

L’attaccante giallorosso Andrea Rocca ci parla delle aspettative della squadra, che non vuole lasciare nulla d’intentato per portare a casa i tre punti.

“Stiamo preparando la partita come tutte le altre – afferma il bomber – con determinazione e con l’umiltà di sapere che andremo ad affrontare una squadra più forte di noi”.

E’ una gara che ritieni possa essere decisiva in un modo o nell’altro?

“Tutte le partite che mancano alla fine del campionato sono e saranno decisive, considerando la posizione in classifica in cui siamo”.

Ritieni che il Finale possa considerarsi favorito?

“Se il Finale vince lo sapremo domenica alle ore 17 – dichiara Rocca – ma sono certo che daremo il massimo e qualcosa in più, così da non aver rimpianti”.

Quali sono i punti di forza del Pietra?

“Zunino e Rovere su tutti – ma anche Genta, grande ex e conta voglia di mettersi in mostra… ma non dimenticherei anche capitan Baracco e Castello”.

Quali sono, a tuo modo di vedere, i giocatori sui quali il Finale punta per scardinare la difesa del Pietra?

“Per noi l’uomo in più potrà e dovrà essere lo spirito di squadra e la voglia di soffrire tutti insieme domenica e fino al termine del campionato”.