Fermato per un controllo, cerca di disfarsi della droga: arrestato dai Carabinieri

Spotorno. Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Savona.

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della stazione di Spotorno hanno arrestato un 48enne, italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, B.N., finalese, fermato a bordo della sua auto per un controllo, dapprima si mostrava nervoso, poi con un gesto fulmineo cercava di occultare sotto il suo sedile un pacchetto di sigarette.

Il gesto, non sfuggito ai militari, li insospettiva, pertanto procedevano ad una accurata perquisizione personale e veicolare che permetteva di rinvenire all’interno del pacchetto di sigarette e dell’autovettura circa 75 gr. di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina oltre a circa 2000,00 euro in contanti, sicuro provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione dell’abitazione permetteva di rinvenire anche due bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il tutto veniva sequestrato.

Terminate le formalità di rito, per B.N. si aprivano quindi le porte del carcere di Genova Marassi dove è stato condotto nella mattinata odierna ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.