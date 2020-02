Fermare l’imposta di soggiorno

Ieri Assoutenti ha proposto ai Comuni di sostenere la crisi turistica tramite la sospensione per quest’anno dell’imposta di soggiorno.

Noi di Europa verde crediamo che questa misura vada sicuramente sostenuta.

Il turismo affronterà soprattutto in Liguria una crisi gravissima nei prossimi mesi con pesanti rischi per l’occupazione e per la ripresa dell’intero settore.

Potrebbe essere un segno di forte solidarietà al settore la sospensione per dodici mesi dell’imposta di soggiorno in tutti i comuni come misuradi rilancio.

Si tratta di una proposta che ha bisogno di alcuni chiarimenti:

a) dovrebbe essere inserita in un tavolo regionale da aprire subito con le associazioni di categoria degli albergatori;

b) dovrebbe prevedere la creazione di un fondo regionale di sostegno ai comuni,che ormai hanno elaborato i propri bilanci contando su quella entrata.A tal proposito il fondo regionale di sviluppo invece di costituire il “bancomat della destra ligure di governo” potrebbe operare a favore dei comuni ,che sospendono l’imposta di soggiorno;

c) potrebbe diventare una proposta da portare al tavolo della Conferenza Stato-Regioni per essere adottata a livello nazionale.

Caro Presidente Toti,

la Liguria dinanzi alla gravità della situazione economica ligure dovuta anche alla gravissima crisi indotta dal corona virus non può piu’ aspettare e ha bisogno di misure anche semplici ma di stimolo concreto alla ripresa.

La Liguria,che la sua Giunta nella stancante e ripetitiva polemica col governo ha ridotto ad una sorta di comparsa sulla scena politica nazionale, potrebbe riacquistare quel ruolo,che le spetta in Italia, in Europa e nel mediterraneo.

Danilo Bruno

Europa Verde Liguria