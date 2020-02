Emergenza sanitaria, sedute a porte chiuse per il consiglio regionale

Regione. In seguito all’emergenza sanitaria e alle relative contromisure adottate anche in Regione Liguria, le sedute del Consiglio regionale, in calendario per domani, martedì 25 febbraio, e dopodomani, mercoledì 26 febbraio si svolgeranno a porte chiuse.

Sono sospese, fino a nuova e diversa comunicazione, le audizioni delle commissioni e le conferenze dei presidenti di gruppo con audizione di soggetti esterni.

I giornalisti, invece, potranno assistere alle sedute del consiglio.