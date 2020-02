Savona. “Il consiglio e il presidente dell’ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona esprimono la propria vicinanza e la propria gratitudine nei confronti di tutti medici e del personale sanitario attualmente impegnati nel contrastare l’avanzata del coronavirus, in particolare i sanitari del Servizio di Emergenza territoriale della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, quello dei Pronto Soccorso e dei Punti di Primo Intervento, delle S.C. Malattie Infettive Asl 2 Levante e Ponente, i medici di Continuità Assistenziale ed i Medici di Medicina Generale, il personale del servizio di protezione e sicurezza e tutto il personale tecnico che sta supportando in maniera straordinaria il lavoro dei sanitari”.

Esordisce così, con un ringraziamento e parole di solidarietà, la nota diffusa dal consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Savona. Una nota che dedica spazio anche alla popolazione, visibilmente preoccupata per l’allarme coronavirus. “Esprimiamo anche un sincero apprezzamento nei confronti della direzione aziendale Asl 2 che è impegnata in maniera continua per garantire un’organizzazione efficiente della sanità provinciale ed è di grandissimo supporto al personale sanitario. Siamo vicini alla popolazione e rendiamo disponibile sul nostro sito web e sulla nostra pagina FB tutta la documentazione al momento disponibile”.

di 28 Galleria fotografica Coronavirus ad Alassio









Dai ringraziamenti si passa però al riprendere i media, rei di aver “pubblicato notizie non corrette e, a volte, addirittura palesemente false”. Spiegano dall’Ordine dei Medici: “Esprimiamo grande contrarietà nel rilevare che sono apparse sui media e sui social notizie non corrette ed a volte addirittura palesemente false anche pesantemente offensive nei riguardi dei medici che sono impegnati con grande dedizione a garantire la salute pubblica”. “Tali notizie – concludono – generano sfiducia ed allarme ingiustificato nella popolazione”.

“L’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Savona non tollererà ulteriori attacchi al personale sanitario e si riserva di agire a norma di legge contro gli autori. In merito alle notizie non corrette diffuse sull’operato del personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Albenga la Direzione della Asl 2 ha confermato che tutte le attività sono state eseguite nel pieno rispetto del protocollo in atto in quel momento, come è stato ribadito questa sera in conferenza stampa al termine della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza della Prefettura di Savona”.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA