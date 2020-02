Elezioni Regionali, venerdì il workshop organizzato dalla Lega “Liguria 20.25”

Loano. Venerdì 21 gennaio, al Loano 2 Village a Loano, via degli Alpini 6, si terrà “Liguria 20.25: turismo, costa, entroterra”, organizzato dalla Lega Liguria.

A partire dalle 10, si terranno workshop tematici con tecnici, stakeholder e rappresentanti delle categorie su turismo e sviluppo economico, coordinato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti; turismo e imprese balneari coordinato dal vicepresidente della Commissione Industria e Turismo in Senato senatore Paolo Ripamonti; su entroterra, outdoor e agroalimentare, coordinato dall’assessore regionale allo Sviluppo dell’entroterra e all’Agricoltura Stefano Mai.Alle 14.30 si aprirà, con il saluto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assemblea plenaria in cui verranno illustrati al pubblico i risultati in sintesi dei tavoli di lavoro tematici.

Alle 15.30 la tavola rotonda sulla direttiva Bolkestein con interventi di: Edoardo Rixi, deputato Lega e responsabile nazionale Infrastrutture, il senatore e già ministro a Turismo e Agricoltura Gianmarco Centinaio, Marco Campomenosi, capodelegazione Lega all’Europarlamento.