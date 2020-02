Elezioni Regionali, appuntamenti a Savona, Loano e Valbormida con “Cambiamo” di Toti

Savona-Loano-Valmbormida. Un fine settimana denso di eventi per la squadra del Governatore della Liguria Giovanni Toti.

Sabato mattina alle 11, nella Sala Paganini dell’Hotel Bristol di Genova, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Logo della Lista di “Cambiamo” che correrà alle Regionali 2020.

Subito dopo, in tutta la Liguria, nelle piazze, nei mercati, nelle sedi dei comitati provinciali e cittadini, partirà la campagna di adesioni per iscriversi al movimento e la campagna informativa su programmi e tesseramento in vista della sfida della prossima Primavera.

In Provincia di Savona, sabato pomeriggio saranno operative le sedi di Via Pia 31r a Savona, e quella di via Boragine 3 a Loano.

Domenica mattina, anche la Valbormida si unirà agli eventi di campagna elettorale. Amministratori, volontari e simpatizzanti saranno infatti riuniti in Piazza Stallani dove sarà operativo il gazebo degli arancioni. Ospite di eccezione della mattinata, il presidente Toti, che si intratterrà con i presenti, prima di spostarsi in riviera per assistere al Palio dei Borghi a Loano.