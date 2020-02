Alassio. Il giudice sportivo, questa settimana, ha sanzionato sei calciatori, tre allenatori ed un dirigente del girone ligure di Eccellenza.

Ardit Oxhallari (Alassio FC) è stato squalificato per tre turni in quanto espulso perché “a palla lontana, dopo un contrasto con un avversario e mentre costui si trovava ancora a terra, si rialzava e gli tirava una ginocchiata in faccia, senza conseguenze lesive”.

Dawid Damian Colombo (Alassio FC) è stato fermato per due giornate.

Matteo Frenna (Ospedaletti) dovrà saltare le prossime due partite perché “a fine gara, durante l’uscita dal terreno di gioco, si avvicinava ad un dirigente avversario con atteggiamento minaccioso ed urlandogli contro cercava il contatto fisico con lui, venendo trattenuto dai propri compagni”.

Riccardo Lorefice (Athletic Club Liberi), Alessandro Buonocore (Finale) e Dylan Kambo (Rapallo Rivarolese) sono stati squalificati per una giornata.

Gerolamo Meledina, allenatore del Molassana Boero, è stato squalificato per due gare.

Una giornata di squalifica è stata comminata agli allenatori Stefano Prato (Albenga) ed Andrea Caverzan (Ospedaletti).

Roberto Belvedere, dirigente dell’Alassio FC, è stato inibito fino al 13 febbraio.

Variazione di campo per la partita Ospedaletti-Busalla: verrà giocata domenica 9 febbraio alle ore 15 al Polo di Andora.

La classifica marcatori dopo 19 giornate:

12 reti: Saviozzi (Cairese)

11 reti: Nelli (Busalla), Capra (Imperia)

10 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese)

9 reti: Battaglia (Angelo Baiardo), Gandolfo (Sestri Levante/Campomorone Sant’Olcese), Minutoli (Busalla)

8 reti: Di Martino (Cairese), Croci (Sestri Levante), Castagna (Pietra Ligure/Albenga)

7 reti: Cirrincione (Sestri Levante), Marquez (Albenga), Oliviero (Angelo Baiardo)

6 reti: Lupo (Alassio FC), Compagnone (Busalla), Faedo (Finale), Zunino (Pietra Ligure), Bertuccelli (Rapallo Rivarolese), Costantini, De Simone (Albenga), F. Ilardo (Genova Calcio)

5 reti: Selvatico, Pane, Parodi (Sestri Levante), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Donaggio (Imperia), Grosso (Athletic Club Liberi), Rossi (Busalla), Di Salvatore (Albenga), Gaggero (Pietra Ligure)

4 reti: Lembo (Athletic Club Liberi), Panepinto (Sestri Levante), Repetto (Busalla), Incerti (Angelo Baiardo), Baracco (Pietra Ligure), Sassari, Minasso (Imperia), Roda (Alassio FC), Paterno (Rivasamba), Facello (Cairese)

3 reti: Provenzano (Angelo Baiardo), Capo (Sestri Levante), De Persiis (Molassana Boero), A. Rocca (Finale), Anselmo, Figone, Gargiulo (Albenga), S. Cagliani (Athletic Club Liberi), Sancinito (Imperia), Burdisso, Fici, Mamone, Galiera, F. Sturaro (Ospedaletti), A. Boggiano, G. Cotellessa (Busalla), Kambo (Rapallo Rivarolese), Rovere (Pietra Ligure), G. Di Pietro (Albenga/Athletic Club Liberi)

2 reti: G. Gerini, Carro Gainza (Alassio FC), G. Ilardo, Del Vecchio, Bertora (Athletic Club Liberi), Espinal, Allaria, Foti (Ospedaletti), Doffo, Bruzzone, Fa. Moretti, Pastorino (Cairese), Martelli, Risso, Boggian, Giglio (Imperia), Chiriaco, Spaltro, Campelli, Serinelli (Genova Calcio), Chiappe, Romei, Carbone (Rapallo Rivarolese), Metalla (Albenga), Napello (Angelo Baiardo), D. Barbieri, Fontana, Vottero, Severi, Biancato, Monteverde, Ivaldi (Rivasamba), Manca, Fassone, Venturelli, Gualtieri (Campomorone Sant’Olcese), P. Cavallone, Galli, G. Cavallone (Finale), Sighieri, Galleri, Vario (Molassana Boero)

1 rete: Pagano (Athletic Club Liberi), M. Righetti, De Filippi, M. Boggiano, Busi, Latin, Sanguineti, Lessona, Costa, Porro, Monteverde (Rivasamba), Mignacco, Cannone, Fe. Moretti, T. Moretti (Busalla), Aretuso, Allegro, Alasia, Al. Negro, Latella (Ospedaletti), Rizzo, Piana (Cairese), Manzi, Buffo, Bah, Russotti, Martino, Cuman, Mancini, N. Giacopetti (Molassana Boero), M. Carletti, Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini, Le. Ferrara (Imperia), Galleano, Canu (Pietra Ligure), Ferretti, Del Nero, Puricelli, Cuneo, Buffo, Chella (Sestri Levante), De Luca, Campagna, Barison, Taku, Ri. Franco, Mombelloni, Giraldi, Esposito (Alassio FC), Scaccianoce, Massa, Balestrino, Guidotti, Gattulli (Campomorone Sant’Olcese), Brondi, De Simone, Molini, Molinari (Albenga), Pascucci, Merialdo, Ungaro (Angelo Baiardo), De Benedetti, Vittori, Odasso, Lu. Ferrara, Pollero, Szredi (Finale), Menini, Sbarra, Ymeri (Rapallo Rivarolese), Piccarreta, Massara, Lepera (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio), F. Moretti (pro Rapallo Rivarolese)