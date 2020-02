Pietra Ligure. Quarta giornata del girone di ritorno per il campionato di Eccellenza. Il Pietra Ligure, che si trova solitario all’ultimo posto in classifica, è chiamato a fare punti per risollevarsi e rilanciarsi in zona playout. I biancocelesti ospitano il Rivasamba, che occupa una tranquilla settima posizione.

Il Pietra Ligure è reduce da un buon pareggio sul campo del Rapallo Rivarolese, con il quale ha interrotto una serie di quattro sconfitte. I calafati, negli ultimi sei turni, hanno alternato per due volte la striscia vittoria-pareggio-sconfitta.

La cronaca. Mister Mario Pisano schiera Berruti, Murru, Baracco (cap.), Esposito, Cocito, Praino, Castello, Genta, Gaggero, Zunino, Rimassa.

A disposizione Alberico, Angirillo, Basso, Castiglione, Bianco, Danio, Canu, En Nejmy.

Davide Del Nero presenta gli arancioneri con Raffo, Porro, De Filippi, Scarpino (cap.), Busi, Severi, Del Corso, Sanguinetti, Barbieri, Ivaldi, M. Righetti.

In panchina Molinelli, Strombolo, Copello, G. Righetti, Vottero, Biancato, Renzone, Dotto, Costa.

Arbitra Giovanni Tanzella della sezione di La Spezia, assistito da Leonardo Rossini e Giuseppe Nicolosi (Genova).

Al 2° Cocito chiude in angolo una iniziativa ospite. Ivaldi calcia sul secondo palo, testa di Porro: alto.