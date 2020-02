Andora. Un Ospedaletti incontenibile si aggiudica il delicato match salvezza contro il Pietra Ligure mettendo a segno ben sei reti e dominando l’incontro dal primo minuto al novantesimo.

Non sono mancati, inoltre, gli spunti interessanti dai più giovani con la doppietta del classe 2002 Cassini e l’esordio in prima squadra del 2003 Martucci.

La gara prende la strada orange già dopo due giri di orologio. Al 2° Cassini firma il vantaggio con una gran botta dalla distanza che colpisce l’interno della traversa e sbatte oltre la linea di porta.

Quattro minuti dopo il vantaggio grande occasione per Aretuso sull’uscita avventurosa di Berruti, ma la sfera finisce sul fondo. Si fa vedere il Pietra Ligure con Zunino che, su un ribaltamento di fronte, prova il diagonale ma Frenna si distende e neutralizza.

È l’Ospedaletti a tenere le redini del gioco e, al 24°, arriva il raddoppio con Alasia che incorna alla perfezione su assist di Mamone. La gara scorre sulle ali dell’agonismo e il Pietra si rende pericoloso con Rovere, autore di un’azione personale neutralizzata al meglio dalla retroguardia ospedalettese.

Schillaci ci prova dalla distanza al 41°, ma Berruti si distende e devia. Il portiere ospite non può nulla, però, due minuti più tardi quando respinge di piede il tentativo di Aretuso e la sfera finisce sui piedi di Espinal che ribadisce in rete da due passi. È il 3-0 che chiude, di fatto, il primo tempo.

La ripresa si apre ancora con l’Ospedaletti in avanti. Dopo pochi secondi Espinal spaventa Berruti con il suo diagonale dalla destra, il numero 1 ospite la blocca a terra. Al 55° gli orange calano il poker: su perfetta azione di contropiede Cassini serve Aretuso che, con grande freddezza, trafigge Berruti sul palo più lontano.

Pietra pericoloso su calcio di punizione con Baracco, Frenna neutralizza con un grande intervento. Ospedaletti incontenibile. C’è ancora gloria per Cassini che al 61° sigla il 5-0 con una spettacolare rovesciata e firma la sua prima storica doppietta in prima squadra. Anche Aretuso non vuole essere da meno e ci prova con un colpo di testa di precisione che, però, si stampa sul palo alla sinistra del portiere.

Alla festa orange si unisce anche l’ex di turno Burdisso. Sua la rete del 6-0 su assist di Foti in totale tranquillità sull’ennesimo svarione difensivo degli ospiti.

Il tabellino si chiude al minuto 83 con la rete del Pietra Ligure firmata da Gaggero, utile al solo fine statistico.

Una nota a margine la merita Emanuele Martucci, classe 2003 lanciato oggi per la prima volta tra i grandi. Al suo esordio in prima squadra, nei minuti concessi da mister Caverzan, ha mostrato grinta e determinazione da vendere.

Le formazioni:

Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Mamone (14 Alberti), 3 Fici, 4 Cambiaso, 5 Ambesi, 6 Negro, 7 Alasia (15 Boeri), 8 Schillaci (17 Martucci), 9 Espinal (16 Burdisso), 10 Aretuso, 11 Cassini (18 Foti)

A disposizione: 12 Ventrice, 13 Allegro

Allenatore: Andrea Caverzan

Pietra Ligure: 1 Berruti, 2 Murru (14 Basso), 3 Esposito, 4 Baracco, 5 Galleano, 6 Praino (15 Cocito), 7 Castello (19 Canu), 8 Genta (18 Danio), 9 Gaggero, 10 Zunino, 11 Rovere (17 Bianco)

A disposizione: 12 Alberico, 13 Angirillo, 16 Castiglione, 20 En Nejmy

Allenatore: Mario Pisano

Arbitro: Giovanni Moro (Novi Ligure). Assistenti: Samuele Jacopo Cervasco (Novi Ligure) e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure).

Marcatori: 2° e 61° Cassini (O), 24° Alasia (O), 43° Espinal (O), 55° Aretuso (O), 78° Burdisso (O), 83° Gaggero (P)

Ammoniti: Genta (P), Alasia (O), Baracco (P), Negro (O), Danio (P)