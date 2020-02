Albenga. La 19ª giornata del campionato di Eccellenza ligure vede la Cairese di mister Maisano ospite, allo stadio Annibale Riva, davanti ad un nutrito pubblico, della corazzata Albenga, squadra al terzo posto in classifica, che nel match di andata al Brin di Cairo Montenotte era stata recuperata dalla formazione gialloblù, in svantaggio per 2-0 e con un uomo in meno, grazie alle reti di Di Martino e Saviozzi.

Matteo Solari schiera l’Albenga con Bambino, Barisone, Anselmo, Scalia, Gargiulo, Oliveri, De Simone, Brondi, Marquez, Costantini, Di Salvatore; a disposizione Patrone, Marchi, Molinari, Figone, Dorno, Zola, Metalla, Ruffo, Castagna.

La Cairese allenata da Giuseppe Maisano gioca con Moraglio, Colombo, Gambetta, Prato, Doffo, Bruzzone, Facello, Piana, Damonte, Di Martino, Saviozzi; a disposizione Stavros, Moretti, Tamburello, Monni, Pastorino, De Matteis, Durante, Ponzo, Basso.

Partono forte i padroni di casa con Brondi, che al 3° da fuori area calcia un pallone respinto dalla difesa e lo insacca alle spalle dell’incolpevole Moraglio, nonostante il tentativo dell’estremo difensore ospite.

Al 5° l’Albenga potrebbe raddoppiare con Costantini, che su punizione dai trenta metri calcia all’angolino in alto alla destra di Moraglio, ma il numero 1 si supera e smanaccia il pallone togliendolo dall’incrocio dei pali.

Al 19° pareggio gialloblù: Piana recupera palla a centrocampo, allarga sulla destra per Di Martino che protegge palla e calcia alto sul primo palo superando Bambino, per il temporaneo 1-1.

Al 23° Albenga vicina al vantaggio con Di Salvatore che, a tu per tu con Moraglio, calcia a botta sicura ma il “Superman” della valbormida di piede respinge il pallone.

Al 28° calcio di rigore per la Cairese: fallo di mano in area di Brondi, l’arbitro Biase di Genova che decreta il penalty. Sul pallone va capitan Saviozzi che insacca il pallone alla destra di Bambino e realizza il dodicesimo centro personale in campionato.

Nel secondo l’Albenga cerca di pareggiare e dopo appena un minuto Costantini, poco fuori dall’area, fa partire un destro insidioso ma Moraglio in controtempo si distende e si supera con una parata da cineteca.

Al 57° tris Cairese: Saviozzi tira da fuori area, Bambino respinge ed il primo a fiondarsi sul pallone è Facello, che dopo un primo tentativo riesce ad insaccare il pallone per il terzo gol ospite.

Albenga che cerca di recuperare lo svantaggio provando lanci lunghi per Castagna, subentrato a Marquez.

I gialloblù potrebbero trovare la quarta rete con Saviozzi, ma il capocannoniere del campionato davanti a Bambino calcia trovando l’opposizione del numero 1 bianconero.

Nella Cairese nell’ordine escono Piana (partita da 8 in pagella per il centrocampista di Cogoleto), Colombo, Di Martino e Saviozzi, che lasciano spazio rispettivamente a Durante, Moretti, De Matteis e Pastorino.

Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match, con i valbormidesi che grazie a questa vittoria salgono a quota 33 punti in classifica, al quarto posto in solitaria, a meno 4 proprio dai bianconeri ingauni.

Domenica 9 febbraio sfida tutt’altro che semplice per i gialloblù che ospiteranno al Brin il Pietra Ligure, che superando il Rivasamba per 3-0 è salito a quota 14 punti in classifica.