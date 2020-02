Cairo Montenotte. La 20ª giornata vede allo stadio Brin di Cairo Montenotte sfidarsi Cairese e Pietra Ligure, con i gialloblù reduci dalla bella prova contro l’Albenga in quel del Riva, terminata con la vittoria dei valbormidesi per 3-1, mentre i biancocelesti sono usciti dalle mura amiche del De Vincenzi vincendo 3-0 contro il Rivasamba.

Partono forte i padroni di casa con Di Martino già al 2°, ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo. Sul ribaltamento di fronte Gaggero si trova a tu per tu con Moraglio ma l’estremo difensore valbormidese è bravo ad annullare la conclusione dell’attaccante pietrese.

Dopo una prima frazione dove entrambe le squadre cercano di passare in vantaggio ecco la svolta del match. Dopo che al 31° Bruzzone viene ammonito dall’arbitro Noce per un fallo a centrocampo, al 38° arriva il secondo cartellino giallo per il centrocampista classe 1999, che atterra un giocatore avversario a metà campo. Cairese in dieci uomini e con Di Martino che deve lasciare il campo per un infortunio muscolare a Facello.

Al 40° ammonizione anche per Pastorino che entra in area e dribbla un avversario, sul secondo intervento cade ma per l’arbitro è simulazione e conseguente cartellino giallo.

Ad un minuto dal termine della prima frazione altra sanzione per i padroni di casa; questa volta a finire sul tabellino degli ammoniti è Piana per un fallo a centrocampo.

Nel secondo tempo la musica non cambia, con la Cairese che nonostante l’uomo in meno cerca di attaccare, ma l’undici di mister Pisano tiene bene il campo. Tra i biancocelesti dentro al 55° Castiglione per Murru e al 66° En Nejmy per Gaggero.

Al 68° il Pietra Ligure passa in vantaggio con Zunino che, scattato al limite del fuorigioco, supera con un pallonetto Moraglio per il vantaggio ospite.

Un minuto più tardi occasione per la Cairese: punizione dalla sinistra di Pastorino, pallone che giunge nei piedi di Facello, ma il centrocampista valbormidese, ex della partita, scivola al momento della conclusione.

Nella Cairese esce Colombo ed entra Basso per cercare di recuperare lo svantaggio.

Raddoppio pietrese al 75° sempre con Zunino, che riceve in area palla dalla sinistra da Esposito ed insacca la sfera alle spalle di Moraglio per il 2-0 ospite.

Pisano inserisce Galleano per Esposito e Baracco per Danio. Tra i locali fuori anche Pastorino che lascia spazio a Durante, ma dopo un minuto, all’85° ecco il tris pietrese sempre con Zunino, che completa la sua tripletta.

Ultimo cambio, Canu per Rovere.

Finisce 3 a 0 per il Pietra Ligure che conquista 3 punti importanti per la ricorsa alla salvezza agganciando al quattordicesimo posto l’Athletic Club Liberi, mentre la Cairese manca l’allungo sulle inseguitrici Campomorone Sant’Olcese e Busalla.

Domenica 16 febbraio il Pietra Ligure giocherà sul campo di casa il derby con il Finale; i gialloblù saranno ospiti della Genova Calcio.