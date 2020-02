Vado Ligure. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza femminile, il Vado (nella foto) espugna il Branega di Genova Pra’ battendo l’Olimpic 1971 e continua così l’inseguimento alla capolista Genoa, mantenendosi a 3 lunghezze di distanza.

Il risultato fatica a sbloccarsi ed il gol del vantaggio rossoblù arriva solamente al 48° del primo tempo con Bonifacino, che da calcio piazzato infila il portiere avversario. Inizia il secondo tempo e nel giro di pochi minuti le ragazze di mister Galliano si portano sul 3-0 con la doppietta messa a segno da Francese al 5° ed al 6°. Al 19° l’Olimpic accorcia le distanze con Arrighi su calcio di punizione, ma al 34° arriva la quarta rete del Vado con Raineri che fissa il risultato sul definitivo 4-1 per le vadesi.

Tra i pali rossoblù esordio stagionale in campo dal primo minuto per Olivia Stevanin. Le ragazze del Vado torneranno in campo, per la seconda giornata del girone di ritorno, domenica 16 febbraio contro il Don Bosco Vallecrosia Intemelia al Dagnino.

Nadia Galliano ha potuto contare su Stevanin, Papa (Parodi), Bernat, Cerruti (Terzano), Beltrandi, Francese (Minazzo), Ymeri, Spotorno, Valle, Bonifacino, Levratto (Raineri); a disposizione Viglietti, Danese.

Giornata positiva anche per l’Alassio FC, che ha fatto sua la sfida tra le due squadre più giovani del campionato con la Genova Calcio. Le giallonere, che già all’andata avevano prevalso sulle biancocrociate, si sono imposte per 2 a 1. Vicinanza e Cugerone hanno realizzato le reti del successo.

La squadra di mister Maurizio Carle ha schierato Tonietta, Andreis (Mamberto), Isoleri, Herman, Tacchi, Gerini, Cugerone, Shklyarska (Rizzuto), Vicinanza (Cicero), Gerundo, Parodi (Bonciolini).

Domenica 16 febbraio le alassine riceveranno l’Olimpic 1971, formazione con la quale, insieme al Don Bosco Vallecrosia Intemelia, condividono la quinta posizione.