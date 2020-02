Vado Ligure. Termina con un pareggio il big match della decima giornata tra Superba e Vado, rispettivamente terza e seconda in classifica, alla fine di una partita combattuta ed equilibrata soprattutto nei primi 45 minuti.

Vado vicinissimo al gol al 20° con un calcio di punizione di Ymeri che finisce sulla traversa. Si va così al riposo con il risultato in parità.

Nella seconda parte di gara le rossoblù lottano fino all’ultimo secondo per cercare di portare a casa i 3 punti e vanno più volte ad un passo dal vantaggio con Beltrandi su azione di calcio d’angolo, poi Levratto e nuovamente con Francese. Al 44°, quando la partita sembrava ormai destinata a finire a reti inviolate, arriva però il gol della Superba con Landro. Il Vado non ci sta ad accettare una sconfitta che sarebbe immeritata e si getta immediatamente in avanti alla ricerca del pari. In pieno recupero, il direttore di gara assegna un calcio di rigore alle rossoblù per un fallo di mano in area; dal dischetto Bonifacino spiazza il portiere avversario e trova il gol che fissa il risultato sul definitivo 1 a 1.

Mister Nadia Galliano ha schierato Parodi, Papa, Bernat, Spotorno, Beltrandi, Malacrida (s.t. 16° Minazzo), Ymeri, Danese (s.t. 25° Francese), Valle, Bonifacino, Levratto; disposizione Viglietti, Cerruti, Raineri, Stevanin.

Dopo due vittorie consecutive, si è fermata la serie positiva dell’Alassio. Le giallonere, così com’era già accaduto all’andata, hanno subito 5 reti dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Questa volta, però, l’incontro è stato combattuto ed è terminato col risultato di 5-3.

Le due squadre sono ora affiancate in quinta posizione a quota 9 punti. Domenica 8 marzo il Vado ospiterà la capolista Genoa, mentre l’Alassio riceverà la Superba.