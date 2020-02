Savona. L’Avis provinciale savonese ricorda che nel mese di febbraio è possibile ancora donare il sangue il 28 a Varazze e il 29 ad Albissola Marina, presso i punti di raccolta Avis. Inoltre, come tutti i venerdì – il 28 sarà possibile anche tipizzarsi per il midollo osseo – è possibile donare a Finale Ligure e ad Albenga.

Nel mese di marzo, invece, il 1° sarà possibile donare a Cairo Montenotte, Cengio, Alassio e Ceriale; il 2 marzo a Carcare; il 6 marzo a Cairo Montenotte, Andora e Noli; il 7 marzo ad Altare/Mallare, Carcare, Dego, Noli; l’8 marzo ad Altare/Mallare, Dego, Varazze, Loano e Noli; il 13 marzo ad Albissola Marina e Alassio; il 14 marzo a Millesimo; il 15 marzo a Millesimo, Osiglia, Spotorno e Ceriale; il 16 marzo a Spotorno; il 21 marzo a Carcare; il 27 marzo a Celle Ligure e Varazze; il 29 marzo a Vado Ligure, Andora e Alassio. Ad Albenga e Finale Ligure è possibile donare il lunedì e il venerdì, mentre presso l’Avis comunale di Savona lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.

Foto 2 di 2



Per quanto riguarda la recente emergenza Coronavirus, è partita la campagna di sensibilizzazione, promossa dall’assessore alla sanità Sonia Viale, che invita a donare il sangue anche durante queste giornate, in quanto “ad oggi il rischio di trasmissione da Coronavirus per via trasfusionale non è documentato”.

I servizi trasfusionali e le associazioni di volontariato sono disponibili “a chiarire dubbi al fine di evitare accessi alle donazioni in presenza di sintomi. Per chi si recasse a donare sangue è necessario comunicare eventuali sintomi come raffreddore, tosse o febbre superiore ai 37.5°”.

Infine, viene applicato il criterio di sospensione temporaneo di 28 giorni dei soggetti che sono transitati dal 1° febbraio ad oggi nei Comuni considerati a rischio.