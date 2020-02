Domenica 16 febbraio il Trofeo Laigueglia: le modifiche alla viabilità e l’elenco delle strade chiuse

Laigueglia. Si correrà domani, domenica 16 febbraio, la 57esima edizione del “Trofeo Laigueglia”, classica di apertura del calendario ciclistico italiano organizzata dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia che anche quest’anno sarà gemellata al Giro dell’Appennino con la Challenge Liguria, la speciale classifica che premierà il miglior corridore in base ai risultati ottenuti nelle due corse. La

Il percorso ricalca quello delle ultime edizioni e proporrà nuovamente l’azzeccato finale del 2018. Dopo le operazioni preliminari con il foglio firma e la presentazione degli atleti in piazza dei Pescatori e il via ufficioso da via Roma alle ore 10,50, la carovana raggiungerà le località di Albenga, Alassio e Ceriale per poi affrontare la prima asperità della giornata: quella di Onzo, preludio ad una parte di gara particolarmente interessante. Dopo aver toccato Ortovero e Villanova d’Albenga i corridori si dirigeranno verso il primo Gran Premio della Montagna della giornata, quello di Cima Paravenna, salita storica del Trofeo. Dopo un primo passaggio in zona traguardo, a circa metà gara, si entrerà nel vivo con il Capo Mele e il Testico per poi entrare nel circuito conclusivo di 12,6 chilometri con le asperità di Capo Mele e Colla Micheri che sarà affrontato come lo scorso anno per quattro volte prima dell’arrivo, dopo 203 chilometri di gara.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, senza venir meno alle condizioni di sicurezza, di seguito l’elenco dei provvedimenti in termini di viabilità adottati dalla Prefettura savonese.

Il percorso agonistico comprende un circuito finale che si ripete quattro volte e che interessa tratti di Aurelia Bis, le Strade Statali 1, 453, 582 e le Strade Provinciali 3, 6, 13, 18, 19, 20, 35, 55 ricadenti nel territorio dei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga e Strade Comunali dei Comuni di Albenga, Andora, Ceriale, Garlenda, Laigueglia, Villanova D’Albenga.

È stata, dunque, disposta la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso della gara ciclistica, dalle 9.30 circa alle 16.45 circa.

Le squadre partecipanti alla competizione: Nazionale Italiana, AG2R La Mondiale, Vini Zabù KTM, Androni Giocattoli Sidermec, Bardiani CSF Faizané, Team Arkea Samsic, Riwal Readynez Cycling Team, Nippo Delko One Provence, Gazprom Rusvelo, Sangemini Trevigiani MG Kvis, Team Colpack Ballan, Biesse Arvedi, Team Beltrami TSA Marchiol, NTT Cyling Team, D’Amico UM Tools, Work Service Dynatec Vega Prefabbricati, General Store Essegibi F.lli Curia, Amore & Vita, Giotti Victoria.

