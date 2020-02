Borgio Verezzi. Dario Aita, dal set di “Don Matteo” al Barone Rampante con un corso di recitazione per ragazzi in vista della realizzazione di un cortometraggio. “Il Potere dell’immagine” il titolo dell’iniziativa, con la collaborazione di Manuel Zicarelli.

Dalla parola all’azione, come trasformare la parola e la fantasia in azione drammatica: questi gli obiettivi del percorso formativo.

Dario Aita attualmente è su Rai Uno, tutti ‪giovedì sera‬, in: ‘Don Matteo”, lo scorso anno invece era sul set de “L’allieva”, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ma è un volto noto anche grazie alle fiction: “Grand Hotel”, “Questo nostro amore” e “Il segreto dell’acqua”. Protagonista maschile del film coprodotto con Cina e Belgio, “Coffee!, presente alla 73ma Mostra internazionale del Cinema di Venezia, l’attore palermitano ventinovenne si è diplomato allo Stabile di Genova. A maggio sarà a teatro in “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller, regia di Valerio Binasco.

Manuel Zicarelli che affiancherà il collega Aita è stato impegnato lo scorso autunno sul set del film “Io sono Vera”, regia di Beniamino Catena, si forma presso la Scuola di recitazione del “Teatro Stabile di Genova”, esordisce in teatro per poi lavorare al cinema ne ‪La città ideale‬ di Luigi Lo Cascio (Venezia 69) e successivamente sul piccolo schermo, dove recita su Rai 1 nel film tv “La classe degli asini” di Andrea Porporati, nella fiction “Il capitano Maria” con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasottidi e su canale 5 ne “L’isola di Pietro”.

Per il cinema è anche autore e regista del film “Ho bisogno di te” che ha partecipato – come unica pellicola italiana – al “Riviera International Film Festival” di Genova Sestri Levante.

Il suo lavoro lo porta spesso a Milano o a Roma, ma tutte le volte che può torna nella sua Pietra Ligure, per tenere i corsi di recitazione alla scuola di teatro ‘Il Barone Rampante’ di Borgio Verezzi.