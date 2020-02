Borghetto Santo Spirito. È entrato nella fase conclusiva il lavoro di rifacimento, con una scogliera, degli argini del rio Casazza, esondato durante gli eventi calamitosi di novembre/dicembre 2019.

L’intervento è una delle opere in somma urgenza varate dall’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito a seguito dei danni provocati dal maltempo. In tutto 130 mila euro stanziati dal Comune.

Foto 2 di 2



Il corso d’acqua si trova al confine con Loano

Durante l’allerta rossa del 23 novembre scorso il rio aveva letteralmente spaccato gli argini, provocando allagamenti in tutta la zona. Per questo, nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza, si è proceduto con una scogliera che andrà a rinforzare gli argini del torrente.