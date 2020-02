Finale Ligure. A Le Manie, località di Finale Ligure, domenica 26 gennaio, è andata in scena la prima prova del campionato di società di cross assoluto e giovanile. Nel complesso sono stati 362 i partecipanti che si sono sfidati nelle differenti categorie e, quindi, diverse distanze.

Partendo dai più piccoli, tra le Esordienti femminili (40) che hanno percorso 1 chilometro ha primeggiato Viola Sanchez (Atletica 2000 Bordighera) in 4’17”; seconda Giorgia Bongiovanni (Atletica Varazze) in 4’21”, terza Irene Rollandi (Atletica Spezia Duferco) in 4’26”, quarta Rebecca Meniconi (Gruppo Città di Genova) in 4’30”, quinta Veronica Meniconi (Gruppo Città di Genova) in 4’33”.

di 439 Galleria fotografica 1^ prova CDS Giovanili di Cross









di 300 Galleria fotografica 1^ prova CDS Regionale Cross Assoluto 1^ prova CDS Giovanili di Cross









Tra gli Esordienti maschili (32) successo di Ludovico Trincheri (RunRivieraRun) in 3’55”, secondo Iacopo Pellegrini (Atletica Spezia Duferco) in 4’11”, terzo Flavio Federico Angelini (Atletica Levante) in 4’12”, quarto Sebastiano Citterio (Atletica Ceriale San Giorgio) in 4’20”, quinto Filippo D’Urso (Atletica Varazze) in 4’24”.

Tra le società, primo posto per l’Atletica Varazze sia al femminile (16) che al maschile (24), seguita in entrambi i casi dall’Atletica Spezia Duferco (24 e 31); terze rispettivamente il Gruppo Città di Genova (42) e la RunRivieraRun (38).

Nella categoria Ragazze (39) la distanza da percorrere era 1,5 chilometri. Ha primeggiato Elena Irbetti (Atletica Spezia Duferco) in 5’45”, seconda Vittoria Cocchi (Atletica Varazze) in 5’47”, terza Anna Gugliotta (Atletica Varazze) in 5’58”, quarta Asia Zucchino (Atletica Cairo) in 6’05”, quinta Chiara Guarisco (RunRivieraRun) in 6’10”.

Tra i Ragazzi (47) successo di Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Bordighera) con il tempo di 5’33”, secondo Leonardo Bonechi (Atletica Run Finale) in 5’35”, terzo David Birarelli Amore (Santo Stefano Atletica Planum) in 6’00”, quarto Gabriele Quattropani (Atletica Ceriale San Giorgio) in 6’07”, quinto Diego Duregato (Universale Don Bosco) in 6’08”, sesto Mattia Pino (Santo Stefano Atletica Planum) in 6’09”.

Classifica femminile appannaggio dell’Atletica Varazze con 14 punti; seconda l’Atletica Spezia Duferco con 16, terza l’Atletica Ceriale San Giorgio con 38. Al maschile prima l’Atletica Universale Don Bosco con 26, seguita dall’Atletica 2000 Bordighera con 32 e dalla Santo Stefano Atletica Planum con 41.

Le Cadette (35) hanno percorso 2 chilometri e la più rapida è stata Melissa Sarti (Atletica Spezia Duferco) in 8’02”; seconda Sara Ierardi (Gruppo Città di Genova) in 8’40”, terza Elena Perasso (Cus Genova) in 8’44”, quarta Elena Cusato (Atletica Ceriale San Giorgio) in 8’49”, quinta Maria Tilocca (Cus Genova) in 9’03”.

Tra i Cadetti (44), sui 3 chilometri, primo posto per Andrea Basalto (Atletica Levante) con il tempo di 11’04”, secondo Daniele Parodi (Gruppo Città di Genova) in 11’10”, terzo Tommaso Arena (Trionfo Ligure) in 11’11”, quarto Juan Sebastian Morsenchio (Maurina Olio Carli) in 11’12”, quinto Massimo Megiovanni (Maurina Olio Carli) in 11’33”, sesto Marco Butera (Spezia Marathon DLF) in 11’37”.

La graduatoria femminile ha premiato il Cus Genova (27), seconda l’Atletica Levante (34), terza l’Alba Docilia (50). In ambito maschile prima Maurina Olio Carli (19), seconda Trionfo Ligure (20), terza Nuova Atletica 92 (50).

Nella categoria Allieve (11) i chilometri di gara erano 4. Prima al traguardo Giada Bongiovanni (Arcobaleno Savona) in 18’06”, seconda Nina Rebecchi (Atletica Spezia Duferco) in 18’20”, terza Aurora Ungaro (Atletica Spezia Duferco) in 18’29”. Tra le società l’Atletica Arcobaleno (10) ha preceduto l’Atletica Cairo (25).

Allievi (25) in gara sui 5 chilometri: primo posto per Ludovico Vaccari (Universale Don Bosco) in 18’03”, secondo Alessio Trincheri (RunRivieraRun) in 18’05”, terzo Abdi Bambi (Universale Don Bosco) in 18’44”, quarto Davide Menichelli (Gruppo Città di Genova) in 18’49”, quinto Federico Zampiga (Gruppo Città di Genova) in 18’52”. Successo del Gruppo Città di Genova (23), seguito da Atletica Universale Don Bosco (28) e Cus Genova (28).

Tra le Juniores femminili (5), anch’esse chiamate a fare 5 chilometri, prima classificata Chiara Amerio (RunRivieraRun) in 24’06”, seconda Chiara Cappelli (RunRivieraRun) in 25’57”, terza Caterina Cennamo (Arcobaleno Savona) in 27’35”.

Gli Juniores maschili (9) hanno gareggiato sugli 8 chilometri. Successo di Sirio Dettori (Trionfo Ligure) in 29’33”, secondo Mohamed Saqat (Arcobaleno Savona) in 30’45”, terzo Hamza Soummade (Arcobaleno Savona) in 31’12”, quarto Nicolò Reghin (Trionfo Ligure) in 31’25”. Classifica appannaggio dell’Arcobaleno Savona (10) davanti alla Trionfo Ligure (11).

Nella categoria Promesse maschili (6), sui 10 chilometri, successo di Samuele Angelini (Arcobaleno Savona) in 34’47”, secondo Matteo Patrone (Trionfo Ligure) in 37’35”, terzo Andrea Di Molfetta (Arcobaleno Savona) in 38’20”.

Stessa distanza per i Senior maschili (51), messi in riga da Gabriele Maria Pace (Delta Spedizioni) con il tempo di 34’38”. Secondo Denis Capillo (Foce Sanremo) in 35’16”, terzo Mohamed Rity (Delta Spedizioni) in 35’47”, quarto Maurizio Fiorini (Arcobaleno Savona) in 35’52”, quinto Vincenzo Stola (Arcobaleno Savona) in 36’10”, sesto Luca Olivero (Foce Sanremo) in 36’35”.

Classifica maschile Senior e Promesse vinta dall’Arcobaleno Savona (13), seguita da Delta Spedizioni (14) e Foce Sanremo (18).

Il podio delle Promesse femminili (3), sugli 8 chilometri, vede prima Iris Baretto (Trionfo Ligure) in 32’41”, seconda Lucrezia Mancino (Arcobaleno Savona) in 32’55”, terza Michela Caviglia (Arcobaleno Savona) in 49’04”.

Otto chilometri anche per le Senior femminili (15) successo di Miriam Bazzicalupo (Foce Sanremo) in 34’11”, seconda Chiara Meliga (Arcobaleno Savona) in 36’33”, terza Maria Teresa Mori (Atletica Spezia Duferco) in 38’06”, quarta Sabrina Barbieri (Atletica Ceriale San Giorgio) in 38’19”, quinta Irene Luisi (Atletica Spezia Duferco) in 38’23”, sesta Elisa Buratto (Marathon Club Imperia) in 38’27”.

Classifica Senior e Promesse femminili vinta dall’Arcobaleno Savona (12); seconda l’Atletica Ceriale San Giorgio (30), terza la RunRivieraRun (40).

La seconda prova del campionato di società giovanile e assoluto si terrà domenica 23 febbraio a Caniparola di Fosdinovo.