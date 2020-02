Crolla un terrazzo, persona ferita dopo un volo di 4 metri: trasportato al Santa Corona [AGG]

Quiliano. E’ ancora in corso l’intervento da parte di vigili del fuoco e sanitari per il crollo di una porzione di terrazzo avvenuto in una abitazione in località Capanne, nel comune di Quiliano, nella zona del Cadibona.

Secondo quanto appreso parte della struttura sarebbe collassata all’improvviso, con una persona precipitata sulle macerie sottostanti. Non sarebbe rimasta incastrata, tuttavia avrebbe riportato traumi e ferite a seguito della caduta, dopo un volo di 3-4 metri.

Stando alle prime informazioni l’uomo stava facendo dei lavori.

Al momento non si hanno altri particolari sull’accaduto o sulle cause del parziale crollo. L’episodio si è verificato intorno alle 18 e 15 di oggi pomeriggio.

Sul posto stanno ancora operando pompieri, oltre ai militi della Croce Bianca di Altare e l’automedica del 118.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: l’area è stata transennata in attesa di tutti gli accertamenti del caso.