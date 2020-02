Criterium Interappenninico, le giovani promesse liguri si fanno valere in Abruzzo

Savona. Lo sci alpino ligure conferma la crescita delle proprie giovani promesse in occasione del Criterium Interappenninico Children tenutosi ad Ovindoli, in Abruzzo.

Partiamo dalla specialità del Gigante. Nella categoria Ragazze 15° posto per Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e 28° posto per Veronica Marenco (Valbormida). Tra i Ragazzi 15° Alessio Fracchia (Valbormida), 16° Umberto Librici (Ski Club Savona) e 23° Federico Fossati (Ski Club Savona).

La migliore, tra le Allieve, è Marina Filippi (Snow Team Sanremo), diciassettesima. Silvia Laurano (Imperia Sci 2004) termina la sua gara al 22° posto. Tra gli Allievi si registrano il 6° posto di Matteo Russi (Imperia Sci 2004), il 18° posto per Leonardo Tatini (Pratonevoso Gam Genova) e il 20° per Umberto Conti (Imperia Sci 2004).

Sfortunati ma apprezzabili prove fino all’uscita, per Silvia Madonna (Imperia Sci 2004), Romildo Taffetani (Ski Club Savona) e Federico Olivero (Valbormida).

Nella seconda giornata, nella prova dello Slalom Speciale, gli atleti Fisi Liguria si piazzano così. Nella categoria Ragazzi femminile 20° posto per Veronica Marenco e 26° posto per Laila Petrini. Tra i Ragazzi 14° Federico Fossati e 20° Alessio Fracchia. Capitolo Allieve: 13° posto per Marina Filippi, un gradino sopra Silvia Laurano.

Tra gli Allievi maschile si registra il 9° posto di Matteo Russi, 32° Federici Olivero e 33° Umberto Conti. Sfortunati ma apprezzabili prove fino all’uscita, per Umberto Librici, Silvia Madonna, Romildo Taffetani e Leonardo Tatini. Alla prova del Parallelo partecipano quattro liguri, grazie ai piazzamenti ottenuti nella prima manche dello speciale: Fracchia, Laurano, Filippi e Russi.

Nel Super Gigante, nella categoria Ragazze, terminano rispettivamente al sedicesimo e al trentaseiesimo posto Laila Petrini e Veronica Marenco. Tra i Ragazzi, invece, Fossati e Fracchia chiudono venticinquesimo e trentatreesimo. Bene Silvia Laurano, sedicesima tra le Allieve, categoria in cui spicca anche il ventiquattresimo posto di Marina Filippi. Miglior performance tra gli Allievi è il ventiseiesimo posto di Romildo Taffetani.

La classifica per comitati del Criterium Interappenninico 2020 di sci alpino premia il Comitato Campano con un punteggio di 2.421, davanti al Comitato Appennino Toscano con 2.197 e il Comitato Appennino Emiliano con 1.641. Ai piedi del podio il Comitato Abruzzese 1228, quinto il Comitato Lazio-Sardegna con 988. Sesta la Liguria con 365, poi il Comitato Siculo con 26, quello Umbro-Marchigiano segue con 8, infine nona piazza per il Comitato Molisano con 3.