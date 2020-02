Credito agevolato per gli artigiani, entro febbraio riattivato il bando regionale

Liguria. Il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd) ha presentato un’interpellanza rilevando che fino al 5 di agosto 2019 esisteva la misura del credito agevolato per le piccole attività artigiane per l’avvio di attività o per gli investimenti delle imprese già costituite.

Rossetti ha chiesto alla giunta i motivi dei ritardi dell’emanazione del bando e se conferma le notizie in possesso delle associazioni su risorse, rinnovo e retroattività, prevedendo a breve termine la ripartenza della misura a supporto degli artigiani fornendo anche tempi certi sulla sua attivazione.

Fra 2018 e 2019 gli artigiani – ha detto – hanno ottenuto 33 milioni di fondi, ma nel 2019 lo stop ai contributi di agosto ha fermato le richieste a 262.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha risposto: “Non c’è stato alcun ritardo, in questi mesi sono state espletate tutte le procedure necessarie per utilizzare al meglio i fondi europei su strumenti finanziari come questo e per apportare ulteriori migliorie introducendo nuove opportunità”.

“Il nuovo strumento, contrariamente a quello precedente, sarà attivato esclusivamente sui fondi comunitari. Il bando verrà attivato entro febbraio, non appena saranno approvati i documenti di gara. Le risorse previste sono già note alle associazioni di categoria e si prevede l’inserimento di disposizioni che riconoscano retroattivamente le spese sostenute dalle imprese”.