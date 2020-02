Corsini e Tedeschi: due medaglie nazionali per i Pattinatori savonesi

Savona. Cominciano al meglio per il Gruppo pattinatori savonesi i campionati italiani di pattinaggio corsa. In svolgimento a Pescara, già un oro e un argento per il team savonese. A brillare, come al solito, soprattutto i grandi talenti delle categorie giovanili.

A conquistare la prima medaglia la giovane Gaia Tedeschi, che nella giornata inaugurale ha incassato il secondo posto della prova a punti junior. Buona la prestazione anche delle compagne Giorgia Corsini, sesta, e Sofia Biagi, ottava.

Il giorno dopo è giunta la prima medaglia d’oro. La portacolori dei Pattinatori savonesi vincente è stata Giorgia Corsini, che nella 1000 metri sprint junior è stata la più veloce. Per lei la soddisfazione di un titolo italiano conquistato nei lunghi allenamenti al Bacigalupo.

Nel primo weekend di gare, comunque, ottimi anche i piazzamenti ai piedi del podio, con ben cinque quarti posti.