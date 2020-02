Varazze. Domenica 2 febbraio, nella rinnovata cornice del campo Ernesto Botta di Varazze, si è disputata la gara di corsa campestre, organizzata dall’Atletica Varazze, terza prova valida per il campionato regionale del Centro Sportivo Italiano di specialità.

Sono scesi in campo atleti di ogni età che si sono cimentati su differenti distanze, a seconda della categoria di appartenenza, es hanno rappresentato, oltre che la società ospitante, Atletica Sassello, Atletica Gilardo, Atletica Cairo, Atletica Ceriale San Giorgio, Atletica Run Finale e, per la prima volta a Varazze, l’US Pignese.

Il percorso si districava con un tratto sulla pista del campo di atletica, per poi proseguire in strada con salite e discese per poi rientrare in campo su un circuito interno sul prato centrale fino all’arrivo.

La manifestazione si è svolta all’insegna dell’amicizia e allegria senza però fare mancare la voglia di competizione ma divertendosi; inoltre ha visto la partecipazione anche di atleti giovanissimi che si sono impegnati come i più grandi nel percorso sul prato, dando il meglio.

Otto i primi posti ottenuti dall’Atletica Varazze, sei dall’Atletica Cairo, quattro dall’US Pignese, due dall’Atletica Run Finale, due dall’Atletica Ceriale San Giorgio, uno dall’Atletica Sassello e uno dall’Atletica Gilardo.

Nelle varie categorie si sono piazzati al primo posto:

Cuccioli A maschili: Fiorito Giacomo (Atletica Varazze)

Cuccioli A femminili: Pavia Beatrice (Atletica Varazze)

Cuccioli B maschili: Siano Alessio (Atletica Run Finale)

Cuccioli B femminili: Benazzo Stella (Atletica Ceriale San Giorgio)

Esordienti maschili: Biale Andrea (Atletica Varazze)

Esordienti femminili: Bongiovanni Giorgia (Atletica Varazze)

Ragazzi: Ferrara Gabriele (U.S. Pignese)

Ragazze: Zucchino Asia (Atletica Cairo)

Cadetti: Bertola Ismaele (Atletica Cairo)

Cadette: Crovetto Anna (Atletica Varazze)

Allievi: Biale Mattia (Atletica Varazze)

Allieve: Bongiovanni Giada (Atletica Varazze)

Junior maschili: Saqat Mohamed (U.S. Pignese)

Junior femminili: Balestra Azzurra (Atletica Gilardo)

Senior maschili: Bavosio Saverio (Atletica Sassello)

Senior femminili: Malugani Celestina (U.S. Pignese)

Amatori A maschili: Faccio Mauro (Atletica Varazze)

Amatori A femminili: Russo Stefania (U.S. Pignese)

Amatori B maschili: Ansaldo Davide (Atletica Cairo)

Amatori B femminili: Bilhache Laure (Atletica Cairo)

Veterani A maschili: Brignone Mauro (Atletica Ceriale San Giorgio)

Veterani A femminili: Giacosa Cristina (Atletica Cairo)

Veterani B maschili: Bacconi Cirino (Atletica Run Finale)

Veterani B femminili: Lepore Anna Maria (Atletica Cairo)