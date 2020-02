Coronavirus, tutte le misure a sostegno dell’economia. Sindacati: “Liguria non sia tagliata fuori”

Liguria. Il governo punta a una terapia d’urto per uscire dall’emergenza del coronavirus, ha detto il premier Conte nella riunione con le Regioni alla Protezione civile.

Dopo il decreto per le zone rosse, con le misure di impatto immediato, si pensa a un secondo decreto e a un terzo intervento “più organico”. “Non ci fermiamo qui. L’Italia ha bisogno di una grande spinta economica. Vogliamo creare una forte spinta semplificatrice e una grande accelerazione degli investimenti”, ha aggiunto. Domani sarà pubblicato il nuovo decreto del presidente del Consiglio con le misure di sicurezza pubblica.

“Abbiamo adesso concluso la riunione, domani mattina pubblicheremo il nuovo Dpcm in pieno raccordo con le valutazioni dei governatori. C’è un clima di grande collaborazione”, ha detto il premier Giuseppe Conte uscendo dalla Protezione Civile.

“In questo momento è riunito il comitato tecnico, non mi fare anticipare nulla ma per quanto riguarda le regioni interessate adotteremo misure di prudenza che si distingueranno dalle altre”. Oltre ad un secondo decreto “lavoriamo a un terzo intervento ancora più organico, ancora più complessivo, siamo consapevoli che l’Italia necessita di una grande spinta economica. Vogliamo creare una forte spinta semplificatrice e una grande accelerazione degli investimenti”.

In merito alle misure economiche, il presidente Conte ha ricordato ai governatori in videocollegamento che già ieri sera il Cdm ha approvato misure di immediato impatto per le situazioni più critiche, tra cui ad esempio la previsione della cassa integrazione ordinaria e in deroga. “Ma non ci accontenteremo”, ha aggiunto Conte, ricordando che il Governo stava già lavorando, prima dell’emergenza coronavirus, “a una terapia d’urto, a un complessivo provvedimento di rilancio del Paese”. “Non ci fermiamo qui”, ha ribadito.

E dalla Liguria si alza forte la voce per chiedere allo stato aiuti per far fronte ad una emergenza il cui strascico economico rischia di essere molto pesante.

“Siamo venuti a conoscenza che nella tarda serata di ieri il Governo ha emanato il decreto relativo alle misure economiche a sostegno dei territori colpiti dal Coronavirus e la Liguria non compare tra questi – scrivono in una nota congiunta Federico Vesigna, Luca Maestripieri Mario Ghini, segretari generali rispettivamente di Cgil Cisl Uil Liguria – È incomprensibile che la nostra regione venga tagliata fuori da misure di sostegno al reddito in considerazione del fatto che già oggi ci sono interi settori in sofferenza con lavoratori che non percepiscono lo stipendio. Da un lato il fermo scolastico disposto per contenere il contagio, dall’altro le disdette del comparto turismo e non ultimo il rischio sempre più probabile di mettere in pericolo il sistema portuale più importante del Paese”.

“Cgil Cisl Uil chiedono che in questa situazione la Liguria non venga penalizzata e venga considerata al pari delle altre regioni del nord”.

