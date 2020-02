Alassio. Un post su Facebook dell’assessore del Comune di Alassio Franca Giannotta per il rientro avvenuto oggi di 12 turisti lombardi della provincia di Pavia, residenti nel Comune di Vellezzo Bellini che erano ospiti nella cittadina della riviera ligure e che hanno dovuto vivere e sopportare, a loro malgrado, l’emergenza coronavirus.

Si tratta di un ringraziamento speciale da parte dell’amministrazione comunale lombarda rivolto al Comune di Alassio e a come ha affrontato una situazione davvero unica e senza precedenti.

“Non avrei voluto pubblicarla, perché ciò che conta ora è FARE e non DIRE, ma alla luce dello sciacallaggio televisivo di ieri ritengo, nell’esclusivo interesse della nostra città e per amore verso la stessa e verso i suoi cittadini, e per rispetto e affetto verso tutti i dipendenti che ci supportano quotidianamente e costantemente, doveroso FARLO” afferma nel post l’assessore alassino.

In sintesi le parole del sindaco Graziano Boriotti: “Il mio ringraziamento è esteso a tutto il personale impegnato per l’emergenza, è stata scongiurata una epidemia con grande impegno ed abnegazione, gestendo al meglio una situazione mai provata da nessuna amministrazione pubblica. In questi giorni si è sviluppato uno spirito di collaborazione tra istituzioni, un esempio virtuoso che è giusto divulgare alla popolazione…”.

E l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte ha ringraziato tutti gli operatori che hanno collaborato, il personale sanitario, gli elicotteristi del 118 piemontese, il personale della Croce Rossa, compresi i volontari e tutte le forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza, in particolare il maggiore dei Carabinieri, Massimo Ferrari: “Fondamentale è stato il supporto del Dipartimento di Emergenza 118, che doveva intervenire con somma urgenza per separare le persone positive al test da quelle negative, evitando che queste ultime si contagiassero, considerato che erano tutte ospitate nello stesso hotel. Grazie all’utilizzo dell’elicottero, in poco meno di un’ora i sanitari si sono trovati sul posto, mentre da Genova stavano arrivando i risultati dei test. Sono quindi entrati nell’hotel e hanno diviso le persone, indirizzato le 24 positive su un mezzo e le restanti 8 negative su un altro. Un grazie particolare è stato espresso dall’assessore alla Sanità al direttore dell’elisoccorso, dott. Roberto Vacca, che ha perfettamente diretto le operazioni sanitarie e ha consentito all’assessore di essere presente da subito sul posto per coordinare le operazioni di rientro, in costante collegamento con l’unità di crisi a Torino”.

