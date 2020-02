Liguria. Si aggrava la situazione di contagio in Liguria a seguito dell’emergenza coronavirus. Sale infatti a 19 il numero dei casi positivi riscontrati a seguito dell’esame del tampone.

Lo ha comunicato la Regione Liguria nel corso del pomeriggio.

La diffusione del virus è in continua evoluzioone nonostante la task force messa in atto per arginare i contagi e nonostante le strette misure di prevenzione adottate in questi giorni.

L’incremento rispetto ai dati di ieri sera è interamente legato al cosiddetto cluster di Alassio, ossia ai due alberghi dove soggiornava la paziente di Lodi, la donna di 74 anni, ora ricoverata insieme ad altre persone all’ospedale San Martino di Genova.

Intanto nel primo pomeriggio il governatore Toti e l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale hanno parlato via telefono con la signora di Lodi per sapere dalla sua voce il suo stato di salute.

Tutte le altre informazioni e i dettagli sui tamponi attualmente in corso saranno date durante il punto stampa delle 18.30, che sarà seguito in diretta video da IVG.it/Genova24.

