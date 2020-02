Coronavirus, solo domenica la decisione sulle scuole: “Servono dati aggiornati”

Liguria. Non mancheranno certo polemiche su una decisione che sarà presa in “zona Cesarini”: sulla riapertura delle scuole liguri, oggi chiuse a seguito dell’ordinanza di Regione Liguria, si deciderà con ogni probabilità nella giornata di domenica 1 marzo.

Ad annunciarlo lo stesso governatore Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza sanitaria legata al virus Covid19.

“Mi scuso fin da ora se la notizia arriverà all’ultimo minuto – ha sottolineato Toti – ma queste sono decisioni che vanno prese con tutti i dati a disposizione, e lo faremo domenica con tutta la mappa della situazione sanitaria nella nostra regione più aggiornata possibile”.

Ancora incertezza, quindi, per il destino di migliaia di studenti liguri e per le loro famiglie, che in questi giorni stanno affrontando uno stop didattico inatteso e dall’esito ancora incerto. Stesso discorso per tutte le limitazioni poste dall’ordinanza, come l’apertura di teatri, eventi pubblici e tutte quelle manifestazioni che prevedono assembramenti di persone.

