Coronavirus, si fermano anche le assemblee di condominio: No ad assembramenti di persone in luoghi chiusi

Liguria. Il coronavirus mette in ginocchio anche le assemblee di condominio nel savonese e in tutta la Liguria. E’ l’indicazione che dà a tutti i suoi associati L’Anaci Liguria in ottemperanza dell’ordinanza emanata ieri sera dal governatore Toti

“Anaci Liguria ritiene opportuno indicare a tutti i suoi Associati la sospensione delle assemblee già convocate a data da destinarsi e a non convocare nuove assemblee almeno sino a nuove comunicazioni delle Autorità Competenti. Ciò al fine di evitare e limitare assembramenti di persone, nell’ottica di tutela e prevenzione sottesa ai provvedimenti legislativi e alle Ordinanze già emanate.

L’associazione che riunisce gli amministratori condominiali inoltre suggerisce ai propri Associati “di seguire e diffondere presso tutti i propri Condomini il Decalogo redatto dal Ministero della Salute riguardo i dieci comportamenti da seguire per limitare il rischio di contagio, sottolineando che si tratta di consigli precauzionali molti dei quali è bene mettere in pratica comunque nella vita quotidiana”.