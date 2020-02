Coronavirus, secondo caso accertato in Liguria: è nello spezzino

Liguria. Dopo la turista lombarda ad Alassio, un’altra persona è stata trovata positiva al test per il coronavirus. Si tratta di un uomo di 54 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova in buone condizioni. È arrivato da Codogno.

Lo ha riferito il presidente della Regione Giovanni Toti: “Ci sarà il secondo tampone dopodiché la vidimazione nazionale, ma abbiamo ragioni per ritenere che sia un caso confermato. Stiamo ricostruendo la catena epidemiologica”.

L’uomo è stato ricoverato quest’oggi all’ospedale della Spezia, nel reparto malattie infettive.

Al momento in Liguria è in atto da parte delle strutture sanitarie e della task force di Alisa sull’emergenza Coronavirus una sorveglianza attiva su 325 persone, 25 nella Asl 1, 165 nella Asl 2 – dove si trovano gli alberghi interessati ad Alassio, 40 nell’asl 3 genovese, 33 nell’asl 4 del Tigullio e 85 nell’asl 5 spezzina.

Oggi sono stati effettuati altri 5 tamponi, risultati negativi. Ma c’è attesa per altri 3 tamponi su ospiti delle strutture alberghiere di Alassio.

“Sono due casi di importazione, collegabili alla zona rossa del focolaio epidemico – ha detto Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di igiene dell’Università di Genova – Non abbiamo a che fare con un super virus ma semplicemente un virus nuovo. Il fatto di andarlo a cercare non è per il gusto di fare indagini epidemiologiche, ma per garantire la salute della popolazione e mitigare gli effetti. Il fatto di isolare i pazienti e i loro contatti ci consente di bloccare il più possibile la catena epidemica. Stiamo facendo il massimo”.

Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antiinfettiva, ha aggiunto: “Questa infezione nella stragrande maggioranza dei casi decorre in maniera lieve e solo in una piccola percentuale dei casi in modo grave. Stanti gli esami che abbiamo fatto oggi pomeriggio, la 74enne di Alassio si trova in condizioni discrete. In altro momento sarebbe stata gestita a domicilio. Nel 90% dei casi è una malattia che si autolimita, solo nel 5% dei casi si ha un andamento critico”.

Per quanto riguarda la situazione delle scuole, oggi oggetto di una “fake news” secondo la quale la chiusura sarebbe stata prorogata ulteriormente, il governatore Toti ha precisato: “Se evolvesse la situazione sanitaria in alcune zone della nostra regione potrebbero rendersi necessarie misure restrittive concordate col governo, se l’ordinanza verrà prorogata lo decideremo prima di lunedì mattina”.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA