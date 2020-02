Coronavirus, riscontrato ad Alassio il primo caso di contagio conclamato in Liguria

Liguria. Primo caso conclamato di Coronavirus in Liguria: ad annunciarlo Regione Liguria in tarda mattinata.

Secondo le prime indiscrezioni verificate si tratterebbe di una donna di 72 anni residente a Codogno, comune del lodigiano situato nella cosiddetta “zona rossa”, e da qualche giorno ad Alassio.

Come di prassi, la persona infetta (pare una donna) sarà trasferita in isolamento presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dove è stato allestito l’hub deputato per la gestione dell’emergenza a livello regionale. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero comunque buone. Si rimane in attesa della conferma definitiva dall’ospedale Spallanzani.

“La signora – ha detto Giovanni Toti – è giunta ad Alassio il giorno 11 febbraio e faceva parte della comitiva di cui abbiamo parlato nella conferenza stampa di ieri in quanto due soggetti si trovavano in vigilanza attiva. Essendo ad Alassio da due settimane, è necessario ricostruire la catena epidemiologica dei contatti. Tra l’altro la signora ha ricevuto le prime cure al pronto soccorso dell’ospedale di Albenga prima che scattasse l’ordinanza interdittiva emessa domenica. Abbiamo rintracciato i membri del personale dell’albergo con cui è entrata in contatto e saranno sottoposti ad isolamento volontario fiduciario”.

“Il sindaco di Alassio sta firmando le ordinanze interdittive per l’albergo che ospita la comitiva e attivare la vigilanza. Il personale ed i clienti dell’albergo saranno in isolamento. Anche i membri dello staff che sono andati a casa dovranno sottoporsi a isolamento volontario e alla presa in carico presso i loro domicili”.

Anche il vice sindaco di Alassio, Angelo Galtieri, sarà sottoposto ad isolamento: nei giorni scorsi, infatti, l’amministratore alassino aveva incontrato la donna.