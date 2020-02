Coronavirus, Regione: “Due cittadini lombardi sotto osservazione nel savonese”

Savona. Dopo il caso di Albenga, altre due persone, provenienti dalla provincia di Lodi, sono in questo momento sotto osservazione in provincia di Savona in relazione all’allarme Coronavirus.

Lo ha comunicato Regione Liguria, al termine della riunione avvenuta in Prefettura a Genova questa mattina.

“Si tratta di due persone provenienti dalla provincia di Lodi, che hanno avvisato di provenire da una delle zone a rischio e per questo motivo ora sono sotto controllo Sono in casa e sono monitorati dall’azienda sanitaria”, hanno spiegato dall’ente regionale.

Quel che è certo, come dato notizia in mattinata, è che c’è un’altra donna sotto osservazione attiva ad Albenga, da parte dell’Asl. Sarebbe la sorella del 40enne contagiato da Coronavirus a Torino (primo caso piemontese).