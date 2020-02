Coronavirus, per il trasporto pubblico si corre ai ripari: mascherine e disinfettanti sui bus

Savona. Questa mattina, a seguito dei provvedimenti regionali sul Coronavirus, si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali è l’azienda Tpl Linea per adottare una serie di misure preventive a tutela dei lavoratori e dell’utenza.

L’azienda si è attivata interpellando una ditta esterna certificata per sanificare i mezzi che già da oggi sono in linea e non appena i fornitori consegneranno mascherine e disinfettanti verranno distribuiti a ogni operatore in esercizio.

“È importante in questo momento intervenire per la sicurezza dei lavoratori non tralasciando in nessun settore aziendale e dell’utenza seguendo le direttive del ministero” afferma Marco Bocca, delegato Uil Trasporti e coordinatore Rsu aziendale.

“Su tutti i mezzi ci è stato comunicato che sono stati appesi volantini informativi come da direttive ministeriali e che l’azienda resta in continuo contatto con personale medico specializzato, Prefettura e Regione Liguria al fine di essere aggiornata sulla evoluzione della situazione nel territorio ligure e savonese” dichiara Barbara Bertone, delegata Fit Cisl.

Insomma per il trasporto pubblico locale massima allerta e massima prevenzione per evitare altri contagi e la propagazione del virus.

