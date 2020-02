Coronavirus, Pd e Linea Condivisa: “Mancano i dispositivi di protezione, gara scaduta e Alisa non ha provveduto”

Liguria. “Oggi in Commissione Sanità abbiamo saputo dall’Ordine dei Medici che ad almeno sette-ottomila medici liguri mancano i Dispositivi di protezione individuale (Dpi), per consentirgli di svolgere in sicurezza il proprio mestiere. Si tratta di due terzi del totale, visto che i medici in Liguria sono 12 mila e servono circa 24 mila mascherine al giorno dato che ciascun sanitario ne utilizza due ogni 24 ore”.

Lo afferma il Gruppo Pd in Regione Liguria, che torna all’attacco sui Dpi per l’emergenza coronavirus.

“Il Governo, nei giorni scorsi, ha detto che provvederà a stanziare dei fondi appositi (circa un milione e mezzo), ma nulla vieta alle Regioni di mettere in campo risorse proprie. Vorremmo sapere, a questo proposito, se risponde al vero la notizia che nell’ottobre scorso è scaduta la gara per il rinnovo della fornitura dei Dpi in Liguria senza che la Regione ne bandisse un’altra. Vorremmo anche sapere perché la Liguria non si sia dotata dei Dpi necessari nelle scorse settimane visto che dal 24 gennaio scorso, un mese prima dell’ordinanza della Giunta, Alisa ha iniziato a elaborare il quadro epidemiologico sul Coronavirus e a valutare le azioni preventive. Su questi argomenti presenteremo un’interrogazione in Consiglio” concludono i consiglieri Dem.

“Gli esiti della commissione regionale sanità, tenutasi questo pomeriggio, confermano un dato inequivocabile: l’assenza o la penuria di dispositivi di protezione individuale (i DPI) sul territorio ligure. In realtà questi dispositivi mancavano ben prima dell’ordinanza emessa domenica 23 febbraio. Pare infatti che la gara per la fornitura di DPI sia scaduta ad ottobre 2019, lasciando le strutture sanitarie senza un’adeguata copertura di mascherine, oggi indispensabili per affrontare l’emergenza. Mancano DPI per medici di famiglia, medici di continuità assistenziale, operatori di emergenza; ma anche per i pazienti oncologici e immunodepressi. Insomma: tutte le persone più impegnate in questa fase e i pazienti più fragili, più esposti alle conseguenze del contagio. Tutto ciò nonostante che da gennaio A.li.sa. avesse prodotto linee guida su come affrontare l’arrivo del coronavirus nella nostra regione” aggiunge il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, a margine della seconda commissione consiliare di oggi.

“Le audizioni hanno avvalorato le nostre stime, comunicate nei giorni scorsi all’assessore Viale per iscritto. Attualmente, dei 12.000 medici presenti in Liguria, solo un terzo ha a disposizione i DPI e per ora non è dato sapere quando le scorte saranno reintegrate – spiega Pastorino -. Nel rimpallo di responsabilità tra livello nazionale e livello regionale ci chiediamo se non avesse avuto senso prorogare la gara di fornitura ordinaria e di essere attualmente, per lo meno per le strutture pubbliche, sotto contratto con un’azienda obbligata a reintegrare le scorte”.