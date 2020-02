Coronavirus, l’università di Genova chiude tutte le sedi: “Lezioni sospese per una settimana”

Regione. Sospesa per una settimana l’attività didattica dell’università di Genova. È la decisione (che riguarda tutte le sedi) presa dal rettore Comanducci in seguito all’emergenza coronavirus.

“Al fine quindi di contribuire a ridurre gli spostamenti di grandi numeri di soggetti, vista l’ampia area di provenienza e la numerosità degli studenti del nostro Ateneo, abbiamo deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività didattica (lezioni e esami) a partire da domani, lunedì 24 febbraio, garantendo, nella misura del possibile, che date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza. L’ateneo e i suoi spazi rimangono comunque aperti e fruibili, comprese le biblioteche”, ha comunicato il rettore Comanducci in una lettera inviata a docenti, studenti e persone.

“Stiamo seguendo l’evoluzione dell’infezione da Coronavirus 19nCoV in Liguria e nel resto del Paese, attenti alle indicazioni che ci provengono dalle istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica, e ai suggerimenti dei nostri specialisti in campo medico. La situazione, sempre più seria, richiede di attuare misure appropriate nell’interesse della comunità accademica e della popolazione ligure – ha scritto il rettore.

“Sono consapevole che questa decisione creerà dei disagi, che cercheremo però di attenuare attraverso interventi di riprogrammazione delle attività didattiche”, conclude la nota