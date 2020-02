Coronavirus, lancio di sassi contro studenti cinesi. Battelli: “Vergogna, isolare violenza”

“Dopo la ragazza fatta scendere dal bus a Torino perché di nazionalità cinese, il lancio di sassi contro studenti cinesi all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Spero che i responsabili di questi due gesti vergognosi e inqualificabili vengano identificati al più presto”.

E’ il commento di Sergio Battelli, parlamentare savonese del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, dopo l’episodio avvenuto a Frosinone.

“La paura ingiustificata non può produrre mostri del genere. È indispensabile ritrovare l’equilibrio e il senso di responsabilità per evitare che la disinformazione e l’ignoranza si trasformino in attacchi xenofobi. Lavoriamo affinché, oltre al coronavirus, vengano isolati anche i violenti”.