Coronavirus, la proposta di Assoutenti: “Stop alla tassa di soggiorno per la stagione 2020”

Provincia. Sospendere la tassa di soggiorno per la stagione 2020. È questa, in estrema sintesi, la proposta – rivolta ai comuni savonesi – di Assoutenti (l’associazione no profit per la tutela dei consumatori) per cercare di dare una risposta ai disagi e alle incertezze creati – anche nel savonese – dal coronavirus.

Spiegano dall’associazione: “Vista l’allarmante situazione venutasi a creare nel settore turistico per le note vicende legate alla diffusione del coronavirus, considerando che il messaggio più efficace per recuperare la fiducia dei consumatori/turisti e quello di dimostrargli adeguata accoglienza, Assoutenti Savona propone a tutte le amministrazioni comunali del savonese di sospendere per la stagione 2020 la tassa di soggiorno”.

“Assoutenti, da sempre contraria a tale imposta , e per questo esclusa da tutti i tavoli di concertazione – continuano – auspica un ripensamento su eventuali inasprimenti da più parti palesati ma si pronuncia invece per la totale sua abolizione in un momento così difficile sia per i cittadini che per gli operatori del turismo Non è pensabile chiedere al turista un sacrificio economico atto rimpinguare le casse esangui dei nostri comuni senza subirne la conseguente più che giustificata reazione con la rinuncia a trascorrere le vacanze nella nostra già così martoriata Riviera”.

“Ci aspettiamo adeguato ripensamento da parte delle autorità competenti rimanendo altresì a disposizione per la più diretta e fattiva collaborazione” concludono.