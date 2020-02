Coronavirus, istruzione a distanza: lo stop didattico “forzato” non ferma le scuole pietresi

Pietra Ligure. Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Pietra Ligure Giuseppina Manno comunica agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e alle loro famiglie che, “a causa della nota emergenza, che ha comportato la sospensione delle attività didattiche fino al 1° marzo e la prolunga nei giorni 2 e 3 marzo nell’istituto (come stabilito dal nostro calendario scolastico) ritengo necessario mantenere attivo il contatto e il rapporto tra la scuola e gli alunni, evitando che essi, al loro rientro, abbiano necessità di adattamento al ritmo scolastico”.

L’invito rivolto ai genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado è quello di accedere tramite il registro elettronico alle indicazioni sulle attività da svolgere o, per gli alunni della scuola primaria, a prendere contatti con i rappresentanti di classe.

“Avremo così modo di sperimentare una ‘Scuola a distanza’, con un approccio diverso – afferma la dirigente scolastica – che non è solo quello di svolgere attività insieme, di vivere momenti formativi in presenza, di svolgere compiti e lezioni, ma anche di utilizzare la tecnologia per condividere materiali e indicazioni”.

Per ogni ulteriore chiarimento o precisazione, inoltre, i genitori possono contattare la dirigente stessa o i coordinatori di classe, e consultare il sito web della scuola per eventuali comunicazioni e notizie.