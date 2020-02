Coronavirus, Savona attiva il Centro Operativo Comunale e due linee telefoniche dedicate

Savona. Con una propria ordinanza, ieri il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale di protezione civile.

La misura fa seguito alla nota con cui il governo ha richiesto l’attivazione del Centro Operativo Comunale in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, quale misura precauzionale al fine di garantire “una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio sanitario per la diffusione del Coronavirus nonché di mantenere un monitoraggio dei soggetti vulnerabili e di condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici oltre ad ogni misura ritenuta utile al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione all’eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalle Regioni”.

Questa necessità è tanto più sentita a Savona, che è “interessato da forti flussi commerciali portuali e autostradali con il conseguente notevole spostamento di persone provenienti da tutto il territorio nazionale ed extra nazionale”.

In questa fase, il Centro si dedicherà unicamente ad attività legate all’ambito sanitario e di assistenza alla popolazione. Le squadra di protezione civile interverranno qualora dovessero svilupparsi nuovi rischi derivanti dalla cosiddetta “emergenza coronavirus”.

Presso il Coc sono attivate due linee telefoniche dedicate: il numero 019-8310461 è legato alle necessità sanitarie; il numero 019-8310469 riguarda invece l’assistenza alla popolazione.