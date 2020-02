Liguria. I pazienti liguri ospedalizzati sono in buone condizioni: questo l’aggiornamento che arriva dalla task force sanitaria impegnata nell’emergenza coronavirus.

La situazione dei pazienti ricoverati in Malattie Infettive al San Martino e quello al Sant’Andrea di La Spezia non presentano criticità cliniche di sorta

La prima paziente di 74 anni, la donna di Lodi che alloggiava nell’albergo Bel Sit di Alassio da cui si è originato il focolaio nel ponente savonese, è in costante miglioramento. Altre 3 pazienti di 68, 76 e 86 anni sono in buone condizioni generali. La paziente proveniente dall’ospedale di Albenga di 86 anni che presenta una polmonite è in condizioni stabili rispetto a ieri, facendo registrare un lieve miglioramento: l’anziana ha iniziato la terapia antivirale.

Per quanto concerne il paziente spezzino le condizioni generali sono buone, non presenta sintomi respiratori. Un paziente, infine, è stato dimesso dal San Martino in quanto il tampone è risultato negativo.

Il quadro clinico di tutti i pazienti ospedalizzati potrebbe variare a secondo dei risultati del tampone delle altre persone che potrebbero essere state contagiate dal virus. La situazione è in continua evoluzione in relazione ai test in corso.