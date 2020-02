Coronavirus, Foscolo (Lega): “Iva al 10% anche per disinfettanti, germicidi e battericidi”

Liguria. “Sono soddisfatta per l’approvazione dell’ordine del giorno al decreto Coronavirus, presentato insieme al collega Piastra, che impegna il governo a inserire disinfettantiti, germicidi e batteri tra i presidi medico-chirurgici, in vendita in farmacia, soggetti ad aliquota Iva ridotta, al 10%”. Lo dichiara il deputato della Lega Sara Foscolo.

“Un intervento che ritengo indispensabile e urgente, visto l’aumento incontrollato dei prezzi di questi prodotti durante l’attuale periodo di emergenza Coronavirus”.

“La protezione personale e i presidi igienici sono, come gli esperti hanno ripetutamente ricordato, gli elementi base per la prevenzione delle infezioni e una barriera che consente il rallentamento della diffusione di virus”.