Coronavirus, falso allarme a Genova: il cinese ricoverato al San Martino non è infetto

Liguria. Non è infetto da coronavirus il 20enne cinese appena tornato in Italia e ricoverato in codice rosso al reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino. A confermarlo è il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli che ha fatto il punto insieme al responsabile della prevenzione Filippo Ansaldi e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il giovane, che è stato dimesso nel primo pomeriggio aveva sintomi respiratori simili al coronavirus e per questo, essendo tornato dalla Cina, è stato sottoposto al protocollo di Alisa che prevede il ricovero precauzionale. Il giovane è stato prelevato dagli operatori del 118 al conservatorio Nicolò Paganini nel quartiere di Albaro ed è stato trasportato in codice rosso al reparto malattie infettive del San Martino.

“Si tratta di un cittadino cinese, rientrato ben prima del periodo di soglia per il contagio, visitato dai nostri medici e rimandato a casa. Non si trattava di un paziente potenzialmente a rischio”, ha spiegato Toti.

Tecnicamente, ha precisato Ansaldi, non si poteva parlare di caso sospetto. “La definizione di caso sospetto scatta in caso di una sindrome respiratoria grave che mostra necessità di ospedalizzazione e proviene da un’area sospetta, oppure un paziente con sindrome influenzale e sospetto contagio da un caso confermato o sospetto oppure operatori sanitari che hanno prestato cure a pazienti gravi”. Per questo il giovane non è stato sottoposto al tampone specifico per Coronavirus.