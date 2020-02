Coronavirus, falsi ispettori dell’Asl in azione: “Attenzione, passano solo se contattati”

Regione. “Importante: fate attenzione ai falsi ispettori Asl che possono presentarsi per fare dei tamponi. Soprattutto alle persone anziane. Passano solo se contattati”. È questo il messaggio postato sulla pagina facebook dal primo cittadino di Cosseria, Roberto Molinaro.

Il sindaco, infatti, ha voluto mettere in guardia i cittadini (gli anziani, in particolare) che, in piena emergenza Coronavirus, in questi giorni potrebbero finire nel mirino di soggetti malintenzionati. Alcuni episodi, in particolare, sarebbero già stati registrati in alcune località della provincia di Rovigo.

Finti addetti Asl, muniti di tesserini di riconoscimento, si presenterebbero alla porta e, con fare professionale, comunicherebbero alle potenziali vittime di essere stati mandati sul territorio per effettuare controlli sulle persone al fine di rintracciare eventuali contagiati (mostrerebbero, al tal fine, tamponi anali e si farebbero aprire la porta proprio con questa scusa). Una volta in casa, quindi, i due finti addetti si dividerebbero i compiti: uno si occuperebbe di distrarre gli anziani e l’altro girerebbe indisturbato in casa alla ricerca di denaro o qualunque altro oggetto di valore.