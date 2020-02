Coronavirus, ecco l’ordinanza: CHIUSE tutte le scuole della Liguria

Regione. È ufficiale: a partire dalla mezzanotte di domani (lunedì 24 febbraio) e fino alla mezzanotte del primo marzo, saranno CHIUSE tutte le scuole della Liguria per cercare di evitare la possibilità di trasmissione del Coronavirus.

Nella nostra Regione non ci sono ancora casi di contagio certificati, ma dopo i provvedimenti adottati dal Governo e dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, anche la Liguria ha optato per lo stop alle lezioni. Ma non solo (qui di seguito, l’ordinanza completa con tutte le disposizioni di Regione)

È stato comunicato appena una manciata di minuti fa da Regione Liguria che, a breve, terrà una conferenza stampa per fare un nuovo punto sulla situazione. Presenti: il presidente Giovanni Toti, il vicepresidente regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale, l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, l’assessore alla Scuola Ilaria Cavo, il sindaco di Genova Marco Bucci, Walter Locatelli e la task force messa in campo da Alisa e i vertici regionale della Protezione civile.

Nel frattempo, come segnalato e documentato dalle foto di diversi lettori, nel savonese e non solo, supermercati e farmacie sono stati presi letteralmente d’assalto, con scaffali vuoti e prodotti letteralmente esaurito.

Al momento, benché non vi sia nessun caso conclamato di Coronavirus in Liguria, oltre 40 persone sono in isolamento volontario dopo aver avuto contatti con le zone colpite dal contagio (un caso ad Albenga, una donna con famiglia; due turisti lombardi a Savona). Mentre, a livello nazionale, sono almeno 132 i casi di contagio, soprattutto al Nord Italia.