Coronavirus e chiusura scuole, attesa per l’ordinanza regionale: ecco le possibili ipotesi

Liguria. Il contagio da coronavirus e i continui aggiornamenti sulla diffusione del virus manda in tilt anche l’attesa decisione sulle scuole, che rappresenta la grande preoccupazione di tante famiglie, al di là delle varie psicosi.

Si attende la nuova ordinanza regionale per la prossima settimana, che questa volta dovrebbe recepire il coordinamento operativo messo in campo dal governo a livello nazionale.

“Abbiamo concordato col governo che prenderemo decisioni uniformi su regioni uniformi – ha ribadito il presidente Toti -. Ci confronteremo con Conte, Borrelli e Speranza per decidere procedure simili. Abbiamo una serie di ipotesi al vaglio degli esperti: una è segmentare le regioni in base alla lontananza delle aree di contagio, l’altra è agire su base provinciale perché è un cluster omogeneo di scuole. Vedremo come evolverà nei prossimi giorni”.

Circoscrivere l’area di chiusura è anche una delle proposte presentate dai gruppi di Pd e Linea Condivisa alla giunta regionale.

La decisione, comunque, non sarà del tutto autonoma. “Ci siamo impegnati tutti dopo qualche intemperanza a essere omogenei. Ma cosa faremo con le scuole ancora non lo sappiamo”, ha concluso Toti.