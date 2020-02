Coronavirus, donna in quarantena con la famiglia ad Albenga. Tomatis: “Stanno bene e sono monitorati”

Albenga. A confermare la presenza di una donna sotto osservazione ad Albenga per via del Coronavirus, aggiungendo ulteriori dettagli sensibili (ad esempio, che anche i famigliari della donna sono attualmente sottoposti a quarantena) è il sindaco Riccardo Tomatis.

“Ad Albenga, – ha spiegato il primo cittadino, – non c’è nessun caso di infezione da Coronavirus come del resto in tutta la Liguria. C’è un caso di quarantena di 14 giorni adottata a scopo preventivo per essere venuti a contatto con un paziente affetto da infezione da Coronavirus che, attualmente, è in buon stato di salute ed è in Piemonte”.

“I soggetti in quarantena stanno tutti bene e vengono controllati due volte al giorno. Il contatto è avvenuto domenica scorsa quindi, a distanza di 7 giorni non sono comparsi sintomi. Questo è un segnale che fa ben sperare”.

“Ho sentito telefonicamente i soggetti in quarantena, che peraltro conosco, i quali hanno dimostrato molta collaborazione oltre ad avermi confermato il loro buon stato di salute”, ha proseguito Tomatis.

“Ringrazio l’Asl 2 Savonese nella persona del suo Commissario Straordinario dottor Cavagnaro e le dottoresse Frumento e Albrigo, la Prefettura di Savona nella persona del Prefetto Cananà e del viceprefetto dottor Mottola per l’immediata risposta per fronteggiare questa situazione”.

“Approfitto per ricordare a tutti i cittadini di rispettare i suggerimenti che il Ministero della Sanità ha emesso allo scopo di fronteggiare situazioni come quella che stiamo vivendo”, ha concluso il sindaco.