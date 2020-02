Coronavirus: Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro urgente per tutele su salute e lavoro

Liguria. A seguito dell’emergenza epidemiologica, Cgil, Cisl, Uil regionali hanno rinnovato la richiesta di un incontro urgente alla Regione Liguria per affrontare le considerevoli problematiche insorte nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

“Pur in presenza di un’evidente fragilità demografica, proprio perché condividiamo l’esigenza di scongiurare inutili allarmismi, riteniamo sia fondamentale adottare con tempestività protocolli di puntuale informazione e prevenzione” affermano Federico Vesigna, Luca Maestripieri e Mario Ghini, segretari generali Cgil, Cisl, Uil Liguria, che intervengono sull’emergenza coronavirus e sulla necessità di adottare tutele per la salute e il lavoro.

“L’accesso al pubblico va correttamente gestito per evitare assembramenti di persone, e comunque bisogna dotare il personale di tutti i presìdi igienico-sanitari atti a limitare al minimo il rischio contagio. Va pertanto implementata l’attività pubblica da remoto, facilitando il ricorso a qualsiasi forma di lavoro a distanza, che va estesa anche ai lavoratori privati, anche per agevolare le famiglie con figli in età scolare”.

E ancora: “Occorre intervenire immediatamente per recuperare le risorse economiche al fine di tutelare quei lavoratori che, avendo sospesa l’attività, non dispongono di adeguati ammortizzatori sociali. I primi a fare le spese della sospensione dell’attività didattica prevista dall’ordinanza sono proprio i lavoratori delle mense scolastiche, gli educatori delle cooperative insieme ai lavoratori dello spettacolo e a quelli delle attività culturali e museali, che sono da oggi senza stipendio”.

“È grande la preoccupazione per tutto il sistema produttivo, ma particolare attenzione meritano le attività portuali che rischiano un vero e proprio cortocircuito. Nella consapevolezza che obiettivo comune è la salute dei cittadini occorre operare per minimizzare l’impatto dei provvedimenti sul sistema produttivo e sulla condizione materiale dei lavoratori” concludono i vertici sindacali liguri.