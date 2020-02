Coronavirus, Asl 2: limitazioni per Laboratorio analisi e Radiologia

Savona. Temporanee modifiche rispetto all’organizzazione dell’accesso diretto ai laboratori degli ospedali e alla Radiologia di Savona – Cairo: lo ha deciso la Asl 2 savonese in relazione all’emergenza coronavirus.

“Questa misura contingente è in linea con le misure disposte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di massima tutela della salute pubblica, resta invariata comunque l’attività di diagnostica ed il numero degli esami effettuati” si legge in una nota.

Laboratorio Analisi

Dal 2 al 16 marzo 2020, presso il Laboratorio analisi dei Presidi Ospedalieri dell’ASL2, saranno accettati in accesso diretto SOLO i pazienti con richiesta di prelievo URGENTE.

Radiologia Ospedali Savona e Cairo

Dal 2 al 28 marzo saranno invece sospesi gli accessi diretti per Radiografie al Torace, che verranno eseguite su appuntamento. L’RX Torace urgente sarà prenotato direttamente dal Medico curante.

A partire dal 9 marzo si invita la restante utenza (prelievi o RX Torace non urgenti) a prenotare la prestazione al n° verde 800 098 543 del Call Center regionale.